Supplenze ATA divieto sostituzione collaboratori scolastici per i primi 7 giorni C’è però una deroga

Il mondo delle supplenze ATA si arricchisce di novità e dettagli importanti. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti chiarito le regole sulla sostituzione dei collaboratori scolastici, ribadendo il divieto di effettuarle nei primi 7 giorni di assenza. Tuttavia, una deroga apre nuove possibilità, offrendo una prospettiva più flessibile per le scuole e il personale. Scopriamo insieme cosa cambia e come orientarsi nelle nuove disposizioni.

Il MIM ha diffuso l'annuale nota con le indicazioni per l'attribuzione delle supplenze al personale scolastico nell'anno scolastico 202526. Per il personale ATA restano in vigore le regole già conosciute, compresi i divieti di sostituzione del personale assente in alcuni casi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

