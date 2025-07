Gazzetta dello Sport | Napoli caccia al nuovo bomber | Darwin Núñez sogno difficile Lucca idea concreta

Il Napoli si prepara a rinnovare il suo attacco alla ricerca del nuovo bomber, con Darwin Núñez come sogno ambizioso, ma difficile da realizzare. La soluzione concreta potrebbe arrivare da Lucca, una proposta più fattibile nel breve termine. La situazione resta complessa, tra incertezze economiche e strategie di mercato, mentre i tifosi attendono con ansia le prossime mosse della squadra azzurra per rinvigorire l’attacco e tornare a sognare.

L'attacco del Napoli è in attesa di un nuovo volto. Con il futuro di Victor Osimhen ancora sospeso e i 75 milioni della sua cessione al Galatasaray bloccati da garanzie mancanti, il club azzurro valuta le prossime mosse. Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il nodo è strategico: puntare su un esterno o su un centravanti? Molto dipenderà dall'incasso legato all'attaccante nigeriano, ma il casting è già iniziato. Ndoye e Lookman per l'esterno. Occhio anche a Chiesa A sinistra il primo obiettivo resta Dan Ndoye, classe '98, punto fermo del Bologna: il Napoli lo segue da mesi, ma l'offerta da 30-35 milioni non ha smosso il club emiliano, che continua a chiedere non meno di 43 milioni.