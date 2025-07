L’Arsenal considera la mossa di trasferimento di Ademola Lookman

L’Arsenal si muove con attenzione sul mercato, valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio attacco. Tra i nomi in cima alla lista c’è Ademola Lookman, il talento dell’Atalanta, che potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per i Gunners. Con la concorrenza del Crystal Palace e altre big, la strategia di Mikel Arteta si fa ancora più sfidante: la prossima mossa potrebbe definire la stagione londinese. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Notizia fresca giunta in redazione: Ademola Lookman che celebra con i suoi compagni di squadra Atalanta (foto di Marco LuzzaniGetty Images) L’Arsenal sta tenendo d’occhio altre opzioni in attacco insieme a Crystal Palace che attaccano il centrocampista Eberechi Eze, con anche Ademola Lookman nella loro lista. Fonti ben posizionate con collegamenti all’industria degli agenti sono state informate Catturato Che Mikel Arteta stia dando la priorità ai giocatori attaccanti quest’estate. Dopo aver fatto presto accordi per il duo di centrocampo Martin Zubimendi e Christian Norgaard, oltre al nuovo portiere di backup Kepa Arizabalaga, i Gunners hanno rivolto la loro attenzione verso Noni Madueke ed Eze. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

