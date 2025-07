Amarcord Premio Perioli

Stasera alle 21, il parco Mimma Rolla di Arcola si trasforma in un palcoscenico di memoria e passione con la quinta edizione del Premio Perioli. Un’occasione unica per celebrare la storia dello Spezia e il grande cuore di Coriolano Perioli, figura simbolo di coraggio e dedizione. Non perdere questo evento che unisce sport, storia e valori umani, rendendo omaggio a un uomo che ha fatto la differenza.

Appuntamento con la storia dello Spezia (e non solo) stasera alle 21 al parco Mimma Rolla di Arcola dove è in programma la quinta edizione del ’Premio Perioli’, evento dedicato alla memoria del grande ex presidente dello Spezia Coriolano Perioli, arcolano doc, che riuscì a garantire la sopravvivenza del club bianco nel periodo bellico grazie a un accordo con i Vigili del Fuoco. Un uomo generoso che pagò il suo antifascismo con la deportazione nel campo di concentramento di Mauthausen dove morì il 30 aprile 1945. Nel corso della manifestazione, patrocinata dalla Fondazione Carispezia e dal Perioli Group, sarĂ premiato Francesco Graziani, campione del mondo con la nazionale azzurra nel 1982. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Amarcord Premio Perioli

In questa notizia si parla di: perioli - premio - amarcord - spezia

L’iniziativa in programma venerdì prossimo al parco Mimma Rolla di Arcola. Ex aquilotti e amarcord al ’Premio Perioli’. Dagli eroi del 1985 al ritorno in B dopo 55 anni - Venerdì 11 luglio, il parco Mimma Rolla di Arcola si trasformerà in un palcoscenico di eccezionale prestigio per la quinta edizione del Premio Perioli.

L’iniziativa in programma venerdì prossimo al parco Mimma Rolla di Arcola. Ex aquilotti e amarcord al ’Premio Perioli’. Dagli eroi del 1985 al ritorno in B dopo 55 anni; Amarcord Perioli Award; L’iniziativa in programma venerdì prossimo al parco Mimma Rolla di Arcola Ex aquilotti e amarcord al ’Premio Perioli’ Dagli eroi del 1985 al ritorno in B dopo 55 anni.

Amarcord Premio Perioli - Appuntamento con la storia dello Spezia (e non solo) stasera alle 21 al parco Mimma Rolla di Arcola dove è in programma la quinta edizione del ’Premio Perioli’, evento dedicato alla memoria del grande ... Scrive msn.com

Borgo, Bordin e gli altri: al Premio Perioli insieme a Graziani le imprese leggendarie dello Spezia Calcio - Sale l'attesa per la quinta edizione del Premio Perioli, organizzato dal Comune di Arcola con il sostegno di Fondazione Carispezia e la partnership della ... Da msn.com