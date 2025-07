Union, novità Zanardo. Cavicchi resta il pilastro.

L’Union Novit224 Zanardo Cavicchi si conferma il pilastro della serie C di basket a Prato. Tra movimenti di mercato e conferme importanti, la squadra si rafforza con l’ingresso di Riccardo Zanardo, nuovo coordinatore tecnico, portando entusiasmo e competenza. Mentre alcune pedine lasciano il roster, le tante conferme testimoniano la solidità del progetto pratese. La stagione promette grande spettacolo e sfide avvincenti, mantenendo alta la passione dei tifosi.

Fra le pratesi della serie C di basket, l’Union appare in questo momento la più attiva dal punto di vista del mercato. Intanto per l’approdo in società di Riccardo Zanardo, fiorentino già giocatore e allenatore in varie realtà come Affrico, Pino, Sancat e Laurenziana, che nel sodalizio pratese ricoprirà l’incarico di coordinatore tecnico. E poi, dal punto di vista del parco giocatori, si registrano già molte conferme. Per una pedina che se ne va (Keita), ci sono infatti ben sei conferme in vista della prossima stagione in Serie C. Sono quelle di Lorenzo Cavicchi, Emil Bellandi, Lorenzo Bogani, Alessandro Coltrinari, Leonardo Corsi e Filippo Mendico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net