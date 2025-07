Tardelli | Milan Modric a 40 anni farà la differenza Allegri un vincente ma …

Marco Tardelli, leggenda del calcio italiano, analizza con entusiasmo l’arrivo di Luka Modric al Milan a 40 anni, dimostrando che la passione e la classe non hanno età. Con il suo stile pulito e coinvolgente, Tardelli sottolinea come il talento di Modric possa fare la differenza nel campionato italiano, confermando Allegri come un vincente capace di valorizzare le stelle. Una mossa sorprendente, ma perfettamente in linea con la filosofia del club.

Marco Tardelli, ex calciatore, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista soffermandosi anche sull'arrivo di Luka Modric al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tardelli: “Milan, Modric a 40 anni farà la differenza. Allegri un vincente, ma …”

