Sanità | il Tavolo di monitoraggio ministeriale certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione

Il tavolo di monitoraggio ministeriale ha ufficialmente certificato il disavanzo di 112,9 milioni di euro del sistema sanitario regionale per il 2024, approvando le coperture finanziarie predisposte dalla Regione. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale per garantire la stabilità del settore e avviare le azioni correttive necessarie. La strada verso una gestione più sostenibile è ormai tracciata e pronta a essere affrontata con nuova determinazione.

Il Tavolo di monitoraggio ministeriale, riunito nel pomeriggio a Roma, ha preso atto delle coperture stanziate dalla Regione per far fronte al disavanzo del sistema sanitario regionale per l’anno 2024, certificando un risultato di esercizio negativo pari a 112 milioni e 900mila euro, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: tavolo - monitoraggio - ministeriale - coperture

Sanità : il Tavolo di monitoraggio ministeriale certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione https://ift.tt/WYG7EZt https://ift.tt/YIFbl5k Vai su X

Sanità, il Tavolo di Monitoraggio certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione - Il Tavolo di monitoraggio ministeriale, riunito nel pomeriggio a Roma, ha preso atto delle coperture stanziate dalla Regione per far fronte al disavanzo del sistema sanitario regionale per l’anno 2024 ... Come scrive laquilablog.it

Sanità: passa il Piano Regionale - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Lo riporta rainews.it