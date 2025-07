montalto di castro vt morto 17enne sepolto da sabbia in spiaggia si era introdotto in una buca scavata per gioco con i fratelli e il padre

Tragedia questa mattina a Montalto di Castro, dove un giovane di 17 anni ha perso tragicamente la vita sepolto dalla sabbia durante un gioco con i fratelli. La passione per il divertimento innocente si è trasformata in una tragedia improvvisa, lasciando la comunità sotto shock. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la massima prudenza nei giochi e nelle attività sulla spiaggia.

Dopo essersi introdotto nella cavità profonda circa un metro e mezzo, il terreno sabbioso ha ceduto, seppellendolo completamente A Montalto di Castro, nel Viterbese, un 17enne è morto in spiaggia sepolto dalla sabbia in una buca che aveva scavato mentre giocava con i fratellini, in un tratto.