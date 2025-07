Tregor Russo racconta l’anima della Sicilia nel suo nuovo libro | un viaggio tra storia arte e identità

Tregor Russo ci guida in un viaggio affascinante tra storia, arte e identità, svelando l’anima profonda della Sicilia. Attraverso pagine ricche di emozioni e dettagli, l’autore ci invita a scoprire i tesori nascosti di quest’isola unica nel suo genere. Un’ode alla cultura e alle tradizioni che fanno della Sicilia un luogo senza tempo. Preparatevi a lasciarvi conquistare da questa straordinaria narrazione.

È uscito in tutta Italia il nuovo libro di Tregor Russo, intitolato "Sicilia: lo specchio dell'anima, oltre i crepuscoli del tempo in divenire", pubblicato da Melqart Communication di Sciacca (Ag). Un'opera che si presenta come un vero e proprio affresco emozionale e culturale dell'isola, alla scoperta dei suoi borghi più nascosti, delle sue radici più antiche e delle sue bellezze più autentiche. Con uno stile narrativo lineare, forbito e coinvolgente, Russo – artista internazionale, compositore, scrittore, divulgatore storico e fotoreporter – accompagna il lettore in un percorso affascinante attraverso i luoghi meno noti ma più suggestivi della Sicilia, rivelando storie, tradizioni e simboli che solo chi conosce profondamente l'isola può raccontare con tanta precisione e intensità.

" SICILIA LO SPECCHIO DELL'ANIMA, OLTRE I CREPUSCOLI DEL TEMPO IN DIVENIRE" è questo l'ammaliante titolo del nuovo atteso Quinto Libro dell'autore TREGOR RUSSO, edito e pubblicato il 22 Maggio 2025 per il territorio nazionale italiano, dall'age

