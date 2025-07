Serie C Pianese al lavoro per costruire la rosa Filippis potrebbe diventare primo portiere

Con la sua esperienza e determinazione, Filippis potrebbe diventare il primo portiere della Pianese, dando solidità e sicurezza tra i pali. Mentre i lavori sulla rosa sono in pieno fermento in attesa dei gironi ufficiali, la società si concentra sulla costruzione di un team competitivo. Con l’inizio del ritiro ormai alle porte, ogni dettaglio diventa cruciale per prepararsi al meglio alla prossima sfida di Serie C.

Nell’attesa che vengano ufficializzati i gironi della prossima Serie C, la Pianese è all’opera nella costruzione della nuova rosa. L’inizio del ritiro (lunedì), si sta avvicinando e l’idea è quella di partire con il maggior numero di giocatori possibile. L’organico non sarà comunque al completo: il mercato è ancora lungo e, con diverse operazioni aperte, non c’è fretta. Ogni reparto necessita di innesti, a partire dal parco portieri. Filippis, rinnovato il prestito con l’Empoli, potrebbe essere promosso al ruolo di primo, dopo aver fatto il braccio destro a Boer (foto) nella passata stagione. Nelle partite in cui ha difeso i pali bianconeri ha dato garanzie, dimostrando di poterci stare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Pianese al lavoro per costruire la rosa. Filippis potrebbe diventare primo portiere

