Texas commemorazioni per le vittime dell' inondazione | le immagini del dolore

Il cuore del Texas si spezza nel ricordo delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno sconvolto la regione. Migliaia di immagini di dolore e speranza si mescolano tra fiori e candele, testimonianze silenziose di un disastro che ha mietuto almeno 120 vite. Mentre le ricerche proseguono, il tributo ai coraggiosi svelerà ancora una volta il valore della solidarietà di fronte a una tragedia che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del Texas.

Lo shock si è trasformato in dolore in tutto il Texas, dove almeno 120 persone sono morte a causa di inondazioni improvvise e altre sono disperse. Proseguono intanto le ricerche lungo il fiume e sotto le macerie. Le foto di coloro che sono morti insieme a una serie di fiori e candele ora decorano una recinzione a Hill Country – un tributo crescente che riflette l’enormità del disastro nella regione. Le vittime includono tre amici che si erano riuniti per il fine settimana del 4 luglio, sorelle di 8 anni che erano al campo estivo e una nonna di 91 anni. Sono oltre 170 le persone scomparse, la maggior parte nella contea di Kerr, dove sono state recuperate quasi 100 vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Texas, commemorazioni per le vittime dell'inondazione: le immagini del dolore

In questa notizia si parla di: texas - vittime - dolore - commemorazioni

Alluvioni in Texas, il bilancio supera le cento vittime - Le alluvioni devastanti in Texas continuano a mietere vittime, con un bilancio che supera le cento morti e si aggrava di ora in ora.

Texas, commemorazioni per le vittime dell'inondazione: le immagini del dolore; Texas, commemorazioni per le vittime dell'inondazione: le immagini del dolore; Tsunami, 20 anni dopo: dolore e lacrime alle commemorazioni in Indonesia e Thailandia.

Texas, commemorazioni per le vittime dell'inondazione: le immagini del dolore - (LaPresse) Lo shock si è trasformato in dolore in tutto il Texas, dove almeno 120 persone sono morte a causa di inondazioni improvvise e altre ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

La tragedia in Texas, si temono quasi 100 vittime. Trump: forse andrò venerdì - "Avrei voluto andarci oggi ma abbiamo dato un po' di tempo per non intralciare". ansa.it scrive