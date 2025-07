Galaxy IA su 400 milioni di dispositivi entro l’anno Jisun Park Samsung | L’IA non eliminerà lo smartphone

Samsung sta rivoluzionando l’esperienza degli utenti con Galaxy AI, integrando soluzioni intelligenti su 400 milioni di dispositivi entro il 2024. Dai Galaxy S25 alle funzioni più innovative come Circle To Search, le persone sfruttano al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al loro smartphone. Scopri come questa tecnologia trasforma il modo di comunicare e interagire con il mondo digitale, rendendo ogni esperienza più semplice e coinvolgente.

Samsung ci ha dato una panoramica dell'utilizzo di Galaxy AI sui dispositivi recenti come Galaxy S25. 7 persone su 10 hanno usato almeno una funzione, e il Circle To Search è in assoluto la funzione più usata.

Samsung amplia l'ecosistema Galaxy AI: sempre più utenti si affidano all'intelligenza artificiale mobile

