Google alza l’asticella e lancia il Canary Release Channel di Android

Google innova ancora, alzando l’asticella con il nuovo Canary Release Channel di Android. Questa soluzione esclusiva permette agli sviluppatori e agli appassionati di testare in anteprima le ultime funzionalità prima del rilascio ufficiale, offrendo un’esperienza più dinamica e coinvolgente. Con questa novità, Google rafforza il suo impegno verso l’innovazione continua, aprendo nuove strade per migliorare Android e soddisfare gli utenti più curiosi e attenti alle novità.

Google announces new Android Canary channel to replace Developer Previews - Instead of Developer Previews, we’re now getting an Android Canary release channel. Secondo 9to5google.com

Google testing new 'Parental controls' setting in Android Canary - We’ve spotted a new “Parental controls” setting in Pixel devices running Google’s new Android Canary build. Lo riporta androidauthority.com