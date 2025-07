Taiwan | la scuola dei droni dove chi ha combattuto in Ucraina insegna a sfidare la Cina

Taiwan ha appena dato il via a una rivoluzione nella sua difesa, aprendo una scuola di droni FPV dove ex volontari ucraini insegnano strategie di guerra asimmetrica. Supportata segretamente dagli Stati Uniti, questa iniziativa segna un passo cruciale nel rafforzamento della sicurezza dell’isola, trasformandola in un avamposto di tecnologia e resistenza contro le minacce cinesi. Un momento che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione e oltre.

Taiwan ha compiuto un passo significativo verso il rafforzamento delle sue capacitĂ difensive con l'apertura di una scuola dedicata all'addestramento all'uso tattico di droni FPV (First Person View), un'iniziativa sostenuta segretamente dagli Stati Uniti e ispirata alle strategie di guerra asimmetrica adottate dall'Ucraina. Questo progetto, guidato da ex volontari stranieri della Chosen Company che hanno combattuto in Ucraina, s egna un momento cruciale nella strategia di difesa dell'isola, in un contesto di crescenti tensioni con la Cina. L'inaugurazione della scuola non è solo un'innovazione militare, ma un segnale geopolitico con profonde implicazioni per l'equilibrio di potere nell'Indo-Pacifico.

