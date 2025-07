La Vigor vuole chiudere la rosa Arriva anche l’esperto Pandolfi

La Vigor sta rafforzando il suo centrocampo con un colpo di grande effetto: Riccardo Pandolfi, l’esperto arrivato da Fossombrone. Dopo il ritorno di Gambini, il popolo vigorino può già sorridere, accogliendo un talento completo, capace di regalare emozioni e contribuire alla crescita della squadra. Con la sua versatilità e il fiuto per il gol, Pandolfi rappresenta il profilo ideale per affrontare con determinazione la nuova sfida.

Neppure il tempo di festeggiare il ritorno di Gambini che il popolo vigorino può già abbracciare un altro centrocampista di sostanza: Riccardo Pandolfi. Il nuovo innesto in mediana arriva da Fossombrone, Pandolfi era uno dei nomi caldi del mercato della Vigor. Classe 1996, è reduce dalla lunga e soddisfacente esperienza in maglia Fossombrone. Nato a Urbino e cresciuto proprio a Fossombrone, è un centrocampista completo col vizio del gol, specialista nel fornire assist ai suoi compagni e molto abile negli inserimenti. Pandolfi può ricoprire più ruoli in mezzo al campo ed è un jolly schierabile anche in proiezione offensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Vigor vuole chiudere la rosa. Arriva anche l’esperto Pandolfi

Le conferme arrivano, ma ai tifosi non basta. Prende quota Pandolfi. La Vigor cerca la svolta per incendiare il mercato

