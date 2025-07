Affari in uscita | Terracciano c’è anche il Milan Kean voglia di rinnovo Si riparla di Asllani

Almeno fino a martedì prossimo il mondo Fiorentina ruoterĂ tutto intorno a Moise Kean. Non che dopo possano modificarsi di troppo gli scenari, ma scrollarsi di dosso il peso della famosa clausola rescissoria potrĂ essere un buon viatico per portare avanti le altre operazioni. E ovviamente provare a rinnovare il contratto del centravanti, con una ricca offerta da circa 4 milioni a stagione che Rocco Commisso ha messo in preventivo di voler offrire a Moise. Ieri alla lista delle pretendenti si è iscritto anche l’Al Hilal, spinto da mister Inzaghi per migliorare il reparto offensivo di una squadra molto competitiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Affari in uscita: Terracciano, c’è anche il Milan. Kean, voglia di rinnovo. Si riparla di Asllani

Gli undici da utilizzare. In porta Terracciano. Straordinari per Kean - MSN - Detto di Dodo, dovrebbero figurare Martinez Quarta, Ranieri e Parisi in difesa, Richardson (ieri a lungo catechizzato da Palladino prima dell’allenamento di rifinitura) e Mandragora in mezzo al ... Come scrive msn.com