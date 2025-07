D Atletico Ascoli | ecco il ’bombardero’ Nicolas Belloni

L'Atletico Ascoli si rinforza con un colpo di spessore: ecco Nicolas Belloni, il “Bombardero” argentino classe 2001. Con un fisico da corazziere e un talento innato, porta in campo tutta la sua determinazione e potenza offensiva, pronto a lasciare il segno nel campionato italiano. Dopo aver sfiorato grandi traguardi con il Pescara, ora il giovane bomber sudamericano è pronto a scrivere nuove pagine di successo con i bianconeri, elevando ancora di più le ambizioni della squadra.

‘El Bombardero’ argentino Nicolas Belloni è il nuovo attaccante dell’ Atletico Ascoli. Un bomber sudamericano, classe 2001 con il fisico da corazziere che alza ancora di più il potenziale offensivo dei bianconeri dopo le conferme di Francesco Maio, Manel Minicucci e Lorenzo Didio. Formatosi in patria nel vivaio del River Plate, è approdato in Italia nel Pescara, con cui ha disputato il campionato Primavera (14 reti in 24 gare) esordendo in Prima Squadra (4 presenze in Serie B). Nel corso della sua carriera ha militato in Serie C con l’Imolese (4 reti in 33 gare) e con il Potenza (una rete in 27 gare). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - D, Atletico Ascoli: ecco il ’bombardero’. Nicolas Belloni

