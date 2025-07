Calciomercato Inter | pronto investimento maxi per Leoni Nerazzurri convinti

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con un maxi investimento per Giovanni Leoni, il giovane talento del Parma che sta catturando l’attenzione di tutto il calcio italiano. I nerazzurri sono decisi a mettere le mani sul promettente difensore, pronti a scommettere sul suo grande potenziale. Con un futuro brillante all’orizzonte, la trattativa promette di scuotere le dinamiche di mercato e accendere l’entusiasmo dei tifosi.

di volerci accaparrare il giovane centrale del Parma L’Inter non molla la pista che porta a Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma che sembra destinato a diventare una delle stelle del calcio italiano e della Nazionale. Nonostante le recenti voci che sembrano confermare la permanenza di Yann Bisseck, la dirigenza nerazzurra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter: pronto investimento maxi per Leoni. Nerazzurri convinti

In questa notizia si parla di: leoni - calciomercato - inter - pronto

Calciomercato Juve LIVE: Lucca scala posizioni, Comuzzo e Leoni per la difesa del futuro - Segui il calciomercato della Juve in tempo reale con le ultime indiscrezioni sulle trattative e le strategie della dirigenza.

Leoni pronto per l'esperienza meneghina? Ecco le ultime sulla trattativa con il Parma https://www.internews24.com/leoni-inter-aumentano-pretendenti-parma/ Vai su Facebook

Il piano dei nerazzurri https://bmbr.cc/v12zhyb #Calciomercato #Inter #Leoni Vai su X

Inter, la strategia per arrivare a Leoni: pronto un sacrificio importante; Inter-Milan, derby per Leoni: pronto un nuovo rilancio; L'Inter non si ferma a Bonny: pronti altri 30 mln per Leoni. Sarà asta con Milan e Juve.

Leoni Inter, i nerazzurri pronti ad andare all-in per il difensore del Parma: il suo sponsor principale è… - Le ultime Il calciomercato Inter ha messo nel mirino Giovanni Leoni, difensore classe 2005 de ... Secondo informazione.it

Calciomercato Inter, Chivu chiaro: ecco il primo obiettivo in difesa, pronto l’affondo - Calciomercato Inter, le ultime sul possibile rinforzo dei nerazzurri per il reparto difensivo nella sessione estiva. Si legge su informazione.it