Il gas apre in lieve rialzo sul mercato di Amsterdam +0,2%

Il mercato del gas inizia la giornata con una leggera crescita, riflettendo un ottimismo moderato tra gli operatori. I future Ttf, principale benchmark europeo, aprono con un incremento dello 0,2% a 35,24 euro al megawattora, segnalando una possibile ripresa nella domanda o nelle tensioni di fornitura. Questa tendenza potrebbe influenzare le tariffe energetiche e le strategie di approvvigionamento nei prossimi giorni, rendendo il quadro più interessante per consumatori e investitori.

Avvio in lieve rialzo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,2% a 35,24 euro al megawattora.

