Truffa online la Corte d' appello ribalta la sentenza di assoluzione | Tesi fantasiosa e senza prove

Una recente decisione della Corte d'appello ha rivoluzionato il verdetto di assoluzione in un caso di presunta truffa online, smascherando una tesi infondata e priva di prove concrete. La sentenza di primo grado, basata su accampamenti fantasiosi, è stata accuratamente demolita, sottolineando l’assenza di elementi oggettivi a sostegno dell’accusa. Questo episodio evidenzia come la giustizia possa fare chiarezza anche nelle vicende più complesse e ingannevoli, ribadendo l’importanza della solidità delle prove nel processo penale.

La Corte d'appello ha smontato punto per punto l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado, evidenziandone l’assoluta illogicitĂ e l’assenza di riscontri oggettivi. Al centro del processo, la vicenda di una compravendita fittizia di un’auto, nella quale una persona offesa ha versato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

