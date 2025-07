L' assistente personale di Kate Middleton abbandona i reali | ecco perchè

Dopo 15 anni al fianco di Kate Middleton, Natasha Archer, fedele assistente e stilista della famiglia reale, ha deciso di voltare pagina, abbandonando il suo ruolo per avventurarsi nel mondo della consulenza privata. Una mossa che scuote le fondamenta della monarchia britannica e apre nuove prospettive sul futuro dei suoi look e del cerimoniale reale. Ma cosa spinge questa decisione inaspettata? Scopriamolo insieme.

Rivoluzione reale. Kate Middleton ha deciso di cambiare l'assistente personale e stilista. Dopo 15 anni a sostegno di Kate l'assistente personale della principessa ha deciso di prendere un'altra strada. Aiutante fedele della famiglia reale, Natasha Archer, 37 anni, ha lasciato il suo ruolo a palazzo per fondare la propria società di consulenza privata. A rivelarlo è la rivista "People". Ora i punti interrogativi si moltiplicano: i look della principessa subiranno un cambiamento drastico? Archer, madre di due figli e sposata con il fotografo Chris Jackson, era da poco stata promossa come assistente esecutivo privato di Kate e William.

In questa notizia si parla di: assistente - personale - kate - middleton

