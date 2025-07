Conceicao Juventus passi in avanti sul fronte riscatto | il Porto apre a uno sconto e non solo! La distanza ora è minima | cifre e dettagli

La trattativa tra Juventus e Porto per il riscatto di Francisco Conceicao accelera: il club portoghese apre a uno sconto sulla cifra, portando la distanza tra domanda e offerta a un minimo storico di 23,2 milioni di euro. Con passi avanti concreti, l’affare si avvicina alla conclusione, aprendo nuovi orizzonti per il futuro del giovane talento bianconero. È il momento di scoprire tutte le ultime novità su questa operazione calda di mercato.

Conceicao Juventus, passi in avanti sul fronte riscatto: il Porto apre a uno sconto e non solo! La distanza ora è minima: tutte le novità sull’affare. La trattativa tra la Juventus  e il Porto  per il riscatto di Francisco Conceicao  si sta avvicinando alla conclusione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club portoghese ha aperto a uno sconto sulla cifra iniziale richiesta di 25 milioni di euro, scendendo a una cifra di 23 milioni, pur mantenendo ancora una lieve distanza tra le due parti. Tuttavia, questa differenza potrebbe essere colmata facilmente grazie alla disponibilità del Porto  a rateizzare il pagamento, facilitando così l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, passi in avanti sul fronte riscatto: il Porto apre a uno sconto e non solo! La distanza ora è minima: cifre e dettagli

In questa notizia si parla di: sconto - riscatto - juventus - passi

Fiorentina, dubbi sul riscatto di Gudmundsson. Viola pronti a chiedere uno sconto al Genoa - La stagione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina è stata altalenante, con momenti di grande talento alternati a qualche incertezza.

http://CM.IT | Secondo quanto raccolto da http://Calciomercato.it, la #Juventus e l’Olympique #Marsiglia sono a un passo dall’accordo per il trasferimento di Timothy #Weah. L’operazione si potrebbe definire attraverso un prestito con un diritto di riscatto c Vai su X

Sempre Sport Mediaset aggiorna quindi su Sancho: nessuna offerta allo United o proposta per Sancho superiore a quella della Juventus L'accordo è ormai ad un passo, con l'affondo che dipenderà dal riscatto o meno di Francisco Conceicao #Juventus # Vai su Facebook

Kolo Muani, assalto Chelsea: Juve in pressing per il riscatto, ma il PSG fiuta l’affare; La notizie del 24 giugno del calciomercato: Napoli a un passo da Noa Lang e aspetta Nunez; Fiorentina, fatta per Gudmundsson; Milan, Camarda in prestito al Lecce; Juve, il Porto trattiene Conceiçao; Juventus, passi avanti per Araujo: trattativa col Barcellona.

Sconto di 5 milioni sul riscatto: la Juventus si regala il colpo a ... - Ore frenetiche in casa Juventus: oltre al prossimo impegno contro il Milan, infatti, i bianconeri guardano con molta attenzione l’evolvere delle situazioni di mercato Manca sempre meno al ... Scrive calciomercato.it

Juventus, si cerca uno sconto dal Porto per Conceição - MSN - La Juventus sta cercando di trattenere a Torino Francisco Conceição, esterno portoghese in prestito dal Porto: ecco la proposta bianconera L'articolo Juventus, si cerca uno sconto dal Porto per ... Da msn.com