ecco matteo guidi contratto triennale

Il Cesena si rafforza con un nuovo talento: Matteo Guidi, promettente centrocampista classe 2003, ha appena firmato un contratto triennale e si prepara a scrivere il suo futuro in maglia bianconera. L’evento di presentazione, tra foto al teatro Bonci e accordi con il Comune, sottolinea l’impegno del club nel valorizzare il patrimonio locale. Dunque, Guidi si lega al Cavalluccio fino al 2028, pronto a fare sognare i tifosi.

Dopo Dimitri Bisoli, ecco Matteo Guidi. Da ieri, il 2003 è ufficialmente bianconero. Anche per il centrocampista firma su un contratto triennale e foto di rito all’interno del teatro Bonci come da accordi fra il Cesena ed il Comune nell’ambito di un’intesa volta a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della cittĂ . Dunque Guidi si lega al Cavalluccio fino al 30 giugno 2028. "Nato a Prato – si legge nella nota del club –, Guidi è cresciuto nel settore giovanile dell’US CittĂ di Pontedera, societĂ con cui ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019-2020 in serie C. Dopo aver vinto il campionato di serie D tra le fila del San Donato Tavernelle, nell’estate del 2022 torna a vestire la maglia dell’US CittĂ di Pontedera, collezionando complessivamente 108 presenze e 5 reti nelle ultime tre stagioni sportive tra campionato e Coppa serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it