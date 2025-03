Ilrestodelcarlino.it - “Nessuno canti per il re”: la visita di Vittorio Emanuele II osteggiata dai preti fedeli a Pio IX

Bologna, 18 marzo 2025 – LadiII nel maggio del 1860 fu un evento che segnò la storia di Bologna. La città, raccontano le cronache, accolse il futuro Re dell’Italia unita (la proclamazione è del 1961) con entusiasmo, tra folle osannanti, il sindaco Luigi Pizzardi e il ministro Luigi Carlo Farini. Eppure, la giornata sancì anche una spaccatura tra clero e monarchia, come si legge in un articolo pubblicato da ‘Nelle valli bolognesi’, magazine trimestrale su natura, cultura e tradizioni locali edito da Emil Banca, diffuso nelle sedi dell’istituto e in allegato al nostro quotidiano, da cui prendiamo ampi stralci. Il momento più significativo dellaavvenne nella Basilica di San Petronio, dove il sovrano si trovò di fronte a un’accoglienza tutt’altro che festosa.