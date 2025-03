Liberoquotidiano.it - "Il suicidio imposto dai cretini di Bruxelles": Salvini ad alzo zero contro la Ue. E sul futuro del governo...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un Matteoa tutto campo, quello che parla con i giornalisti ad Ancona, dove oggi - sabato 15 marzo - si tiene un evento in preparazione del congresso nazionale della Lega. Il vicepremier parte da dazi imposti da Donald Trump, cogliendo la palla al bper assestare un colpo all'Unione europea: "L'unico mega dazio che ha messo in ginocchio interi settori in Europa l'ha messo. Ildel settore dell'auto non l'haTrump, sono stati idiche hanno messo fuori mercato le auto a benzina e diesel nel nome della sbornia elettrica, che adesso si sta rivelando una follia", ha tuonato il ministro dei Trasporti. Più in generale, parlando dei danni causati all'economia italiana dai dazi annunciati dall'amministrazione americana,ha detto che "bisogna lavorare parlando direttamente con Trump e con gli Stati Uniti, non tramite Macron e von der Leyen".