Abbassare l’età per i tirocini malgrado gli infortuni tra studenti.

Si parla di ragazzi, non semplici numeri: la crescente escalation di incidenti nei tirocini scolastici solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela degli studenti. In un contesto in cui i dati INAIL evidenziano un aumento allarmante di infortuni e morti tra i giovani, le decisioni del governo di abbassare l'età per l'accesso ai percorsi formativi rischiano di mettere ulteriormente a repentaglio il loro benessere. È ora di riflettere e agire prima che sia troppo tardi.

Ci sono numeri che chiederebbero silenzio, riflessione, riforme. Invece il ministro Giuseppe Valditara risponde con l'esatto opposto: mentre i dati INAIL per il 2024 registrano 2.100 infortuni durante i Pcto e 13 morti tra gli studenti (uno durante lo stage), il governo ha deciso di estendere questi percorsi anche ai quindicenni, in piena età dell'obbligo scolastico. Nei primi tre mesi del 2025 siamo già a 600 incidenti. Si parla di ragazzi, non di statistiche. Valditara non arretra, rilancia. Il decreto Pnrr-Scuola promuove un modello "4+2", abbassando l'età per l'ingresso nei Pcto già al secondo anno degli istituti tecnici e professionali.

