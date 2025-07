Allarme di Arpa Lazio dopo l' esplosione a Roma | L' incendio ha generato diossina

Un grave incendio a Roma ha scatenato allarme ambientale: l’esplosione al deposito di Gpl in via Gordiani ha prodotto diossina, secondo i primi dati di Arpa Lazio. La situazione richiede attenzione e misure immediate per tutelare la salute pubblica. In attesa di ulteriori analisi, resta fondamentale seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti responsabili per limitare i rischi.

L'incendio avvenuto ieri mattina a seguito dell'esplosione al deposito di Gpl annesso a una stazione di servizio in via Gordiani a Roma, ha "effettivamente generato diossina". Sono i primi risultati del monitoraggio effettuato da Arpa Lazio tramite campionatura dell'aria. In particolare, si registrano diossine-TEQ pari a 1 pgm3. È stato anche registrato il valore di benzo(a)pirene pari a 0,1 ngm3, mentre è in corso la rilevazione dei Policlorobifenili (Pcb). "Per quanto riguarda le diossine non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. L'Oms (nel documento Air quality guidelines for Europe 2000) stima concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) di diossine e furani in ambiente urbano pari a circa 0,1 pgm3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni superiori a 0,3 pgm3 indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata, ovvero significano che l'incendio ha effettivamente generato diossina" si legge. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Allarme di Arpa Lazio dopo l'esplosione a Roma: “L'incendio ha generato diossina”

Esplosione Roma, Arpa Lazio: “Incendio ha generato diossina” - Un’esplosione a Roma, avvenuta ieri in via dei Gordiani a causa di un incendio presso un distributore di benzina e metano, ha suscitato preoccupazione ambientale.

