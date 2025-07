Wimbledon Sinner scende a rete e fa magie | gli highlights della vittoria su Martinez

Jannik Sinner incanta Wimbledon con un’ulteriore dimostrazione di forza, scendendo a rete con eleganza e facendo magie sul campo. La sua vittoria contro Martinez, in tre set impeccabili, conferma il suo status di talento emergente nel circuito. Gli highlights di questa prestazione straordinaria mostrano un Sinner deciso e brillante, pronto a conquistare anche gli ottavi dello Slam londinese. Un match che lascia senza fiato, e promette ancora grandi emozioni.

Jannik Sinner domina anche il terzo turno di Wimbledon e batte in tre set lo spagnolo Pedro Martinez: 6-1 6-3 6-1 è il risultato finale in due ore di gioco. Guarda gli highlights di un match dominato dal numero 1 al mondo: nessun break subito e un parziale di 46 vincenti e 31 errori con cui avanza agli ottavi di finale dello Slam londinesi. Rispetto al solito anche un po' di gioco a rete in più per Jannik.