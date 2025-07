Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 17 | 25

Benvenuti a questa edizione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Vi terremo aggiornati sulle ultime novità e i disagi in tempo reale, per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Oggi, focus su un incidente sulla tangenziale F6 e sui rallentamenti sul Raccordo Anulare, con aggiornamenti utili e consigli pratici per affrontare la giornata. Restate con noi per tutte le informazioni essenziali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la tangenziale F6 incidente ancora chiuso il tratto all'altezza di via Nomentana in direzione viale Castrense andiamo sul Raccordo Anulare dove segnaliamo rallentamenti in carreggiata interna tra Laurentina e Pontina per il trasporto pubblico ricordiamo che per consentire le attività tecniche connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni in Colosseo e dell'interscambio con la metro B oggi e domani la metro ci sarà chiusa fusinate per il rally di Roma Capitale secondo passaggio delle prove speciali di oggi che troviamo nei comuni di Fontana Liri santopadre e Arpino Stiamo andando verso la fine della sesta sessione e inizio di settimana alle 17:25 che vede coinvolto il comune di santopadre ricordiamo che è attivo il divieto di circolazione sulle strade interessate dal passaggio delle vetture di gara tutti i dettagli sulle tappe coinvolte Sono sui mobilità Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 17:25

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, ASL Roma 1 e Smile House Fondazione ETS: rinnovato il Protocollo d’Intesa per la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali Rinnovato l'accordo quinquennale per rafforzare l'assistenza e la ricerca sulle malformazioni cranio-maxillo-fac Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Regione Lazio, al via due opere pubbliche per la viabilità; Libro bianco delle infrastrutture, la viabilità è il vero problema delle aziende di Roma Est.