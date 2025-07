Gp Silverstone Verstappen pole e Ferrari in terza fila

Max Verstappen domina le qualifiche di Silverstone, conquistando la pole position con un tempo di 1'24''892 e posizionandosi in prima fila. La sfida si preannuncia infuocata, con la Ferrari che dovrà affrontare la gara partendo dalla terza fila. Riusciranno i nostri piloti a risalire la classifica e a mettere in discussione il predominio della Red Bull? Solo il circuito e la strategia sapranno rispondere.

(Adnkronos) – Max Verstappen in pole position del Gp di Silverstone. Il pilota olandese della Red Bull oggi 5 luglio è il più veloce nelle qualifiche con un giro in 1'24''892. Verstappen partirà in prima fila nel 12esimo appuntamento del Mondiale e sarà affiancato dalla McLaren dell'australiano Oscar Piastri (1'24''995), che scatta in seconda posizione. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it