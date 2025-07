Griglia di partenza F1 GP Gran Bretagna 2025 | pole a Verstappen Ferrari in terza fila Antonelli partirà 10°

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si avvicina, e la griglia di partenza promette emozioni mozzafiato! Dopo un sabato ricco di sorprese nelle qualifiche a Silverstone, Max Verstappen conquista la pole position, mentre le Ferrari si schierano in terza fila. Con Antonelli pronto a partire dalla 24ª posizione, il duello tra i migliori piloti è assicurato. La gara di domani si preannuncia come uno dei momenti più intensi della stagione, e tutto è ancora da scoprire.

Nelle qualifiche di oggi, sabato 6 luglio, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Gran Bretagna del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 7, il fine settimana con la gara di Silverstone che sarà valida come dodicesimo round del calendario della F1. Nelle qualifiche in vista della gara di domani, escono in Q1 Liam Lawson (Racing Bulls), 16°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 17°, Lance Stroll (Aston Martin), 18°, Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 19°, e Franco Colapinto (Alpine), 20° ed ultimo. In Q2 escono di scena altri cinque piloti: vengono infatti eliminati Carlos Sainz (Williams), 11°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 12°, Isack Hadjar (Racing Bulls), 13°, Alexander Albon (Williams), 14°, ed Esteban Ocon (Haas F1 Team), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it