La situazione a via dei Gordiani il giorno dopo l' esplosione | vigili del fuoco a lavoro | GUARDA

Il giorno dopo l'esplosione che ha sconvolto via dei Gordiani, la scena si presenta ancora sotto shock ma con un impegno costante di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Mentre i soccorritori lavorano senza sosta per mettere in sicurezza l’area, i residenti osservano con apprensione. La strada rimane transennata, mentre la comunità si chiede quali siano le cause di questa tragedia e come si possa garantire la sicurezza futura. Il lavoro continua, sperando in risposte e soluzioni rapide.

Il giorno dopo l'esplosione che ha devastato un distributore in via dei Gordiani, all'altezza del civico 32, la zona resta transennata. Nelle immagini raccolte questa mattina, si vedono i vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l'area, tagliando alberi bruciati e verificando la stabilità  delle strutture danneggiate. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale e numerosi giornalisti, impegnati a documentare l'accaduto. Il bilancio resta pesante: 45 i feriti, tra cui 11 poliziotti, 6 vigili del fuoco, 3 operatori del 118, un carabiniere e 24 tra residenti e passanti colti di sorpresa dallo scoppio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La situazione a via dei Gordiani il giorno dopo l'esplosione: vigili del fuoco a lavoro | GUARDA

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - gordiani - giorno

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Dopo le due esplosioni che hanno scosso via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino a Roma, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Il rogo è partito da un distributore di benzina e gpl. Tra i feriti ci sono anche agenti di polizia e soccorritori, trav Vai su Facebook

Esplosione a Roma, via dei Gordiani il giorno dopo; Esplosione a Roma, il sindacato dei vigili del fuoco accusa: Abbiamo evitato una strage, ma le nostre richieste vengono ignorate; Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: diversi feriti, alcuni gravi.

Esplosione a Roma, il sindacato dei vigili del fuoco accusa: "Abbiamo evitato una strage, ma le nostre richieste vengono ignorate" - Piergallini di Conapo: "Corpo sottodimensionato, le istituzioni riconoscano l'importanza del nostro operato" Hanno domato l'incendio al distributore di Gpl di via dei Gordiani, spostato macerie e socc ... Scrive romatoday.it

Esplosione a Roma in distributore di benzina in via dei Gordiani, incendio in corso: la situazione in diretta - Esplosione e incendio in un distributore di benzina di via dei Gordiani, zona Villa De Sanctis a Roma: boato sentito in tutta la città, molti feriti. Segnala virgilio.it