Griglia di partenza F1 GP Gran Bretagna 2025 | delusione Ferrari Hamilton e Leclerc in terza fila Antonelli penalizzato

Nell’attesa del Gran Premio di Silverstone, il sabato delle qualifiche ha regalato sorprese e delusioni, con Ferrari in difficoltà e Hamilton e Leclerc relegati in terza fila. La griglia di partenza del GP Gran Bretagna 2025 promette emozioni, ma anche tensioni, mentre Antionelli viene penalizzato. Domani, i motori si accenderanno per una gara che potrebbe riscrivere le sorti del campionato. Restate con noi per scoprire cosa ci attende sul circuito di Silverstone.

Nelle qualifiche di oggi, sabato 6 luglio, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Gran Bretagna del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 7, il fine settimana con la gara di Silverstone che sarà valida come dodicesimo round del calendario della F1. Nelle qualifiche in vista della gara di domani, escono in Q1 Liam Lawson (Racing Bulls), 16°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 17°, Lance Stroll (Aston Martin), 18°, Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 19°, e Franco Colapinto (Alpine), 20° ed ultimo. In Q2 escono di scena altri cinque piloti: vengono infatti eliminati Carlos Sainz (Williams), 11°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 12°, Isack Hadjar (Racing Bulls), 13°, Alexander Albon (Williams), 14°, ed Esteban Ocon (Haas F1 Team), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Gran Bretagna 2025: delusione Ferrari, Hamilton e Leclerc in terza fila. Antonelli penalizzato

In questa notizia si parla di: griglia - partenza - gran - bretagna

Griglia di partenza Superbike, GP Cechia 2025: Razgatlioglu partirà al palo davanti a Bulega e Petrucci - Nella Superpole del GP di Repubblica Ceca 2025, Toprak Razgatlioglu ha conquistato la pole position con un tempo di 1’30.

Andrea Kimi Antonelli sarà costretto a scattare con 3 posizioni di penalità sulla griglia del GP di Gran Bretagna Vai su Facebook

Andrea Kimi Antonelli sarà costretto a scattare con 3 posizioni di penalità sulla griglia del GP di Gran Bretagna #F1 #BritishGP Vai su X

F1, Gran Premio di Gran Bretagna: le qualifiche. Verstappen in pole davanti a Piastri; F1, GP Gran Bretagna: qualifiche e pole in diretta live; GP Gran Bretagna 2025, Silverstone: risultati qualifiche e griglia di partenza.

F1 Gp Silverstone griglia di partenza: Verstappen in pole, Ferrari in terza fila. Antonelli e Bearman penalizzati - La griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone dodicesima prova del Mondiale di F1 con Verstappen in pole davanti alle McLaren, Russell e le Ferrari. Si legge su sport.virgilio.it

F1 2025 | Gp Gran Bretagna: la griglia di partenza, dopo le qualifiche di oggi - F1 2025, Gp Gran Bretagna: griglia di partenza, dopo le qualifiche che si sono disputate oggi sul circuito di Silverstone. circusf1.com scrive