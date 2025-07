formazioni ufficiali psg bayern monaco le scelte dei tecnici

Alle 18:00 scatta il grande atteso incontro tra PSG e Bayern Monaco, un duello che promette spettacolo e emozioni intense nel Mondiale per Club. I turni decisivi richiedono scelte tattiche precise: scopriamo le formazioni ufficiali e le strategie degli allenatori, pronti a sfidarsi in una partita che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del calcio internazionale. Ecco tutti i dettagli, dalle line-up alle mosse chiave.

Formazioni ufficiali PSG Bayern Monaco, le scelte degli allenatori per il match valido per il Mondiale per Club. Tutti i dettagli Alle 18:00 la sfida valida per i quarti di finale del Mondiale per Club tra PSG Bayern Monaco. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. PSG (4-3-3): Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes; Neves, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com