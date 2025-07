Milano ragazzo si lancia con paracadute da Pirellino di Porta Nuova il dito medio alla telecamera prima del salto nel vuoto - VIDEO

Una scena mozzafiato a Milano: un gruppo di giovani audaci si è arrampicato sul Pirellone di Porta Nuova, sfruttando i ponteggi ancora in corso, e ha deciso di sfidare il cielo con un lancio in paracadute al tramonto. Prima del salto, uno di loro manda un provocatorio dito medio alla telecamera, lasciando tutti senza fiato. Un'impresa rischiosa e incredibile che dimostra come il coraggio possa superare ogni limite.

I protagonisti dell'impresa sono un gruppo di giovani che, al tramonto, si sono introdotti abusivamente nell’edificio. Grazie ai ponteggi presenti per un cantiere in corso, sono riusciti ad arrampicarsi fino alla sommità del grattacielo Un ragazzo si è lanciato col paracadute dal tetto del Pi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, ragazzo si lancia con paracadute da Pirellino di Porta Nuova, il dito medio alla telecamera prima del salto nel vuoto - VIDEO

In questa notizia si parla di: ragazzo - paracadute - milano - lancia

Un lancio col paracadute dal tetto di uno dei grattacieli di Milano, il Pirellino, ex sede di uffici del Comune in via Melchiorre Gioia, nel quartiere di... Vai su Facebook

Si lancia con il paracadute da un grattacielo di Milano, il folle video pubblicato sui social; Si lancia col paracadute dal Pirellino di Milano, poi posta il video sul web; Follia a Milano, si lancia con il paracadute dal tetto del Pirellino: “Città fuori controllo”.

Milano, scala il Pirellino in via Melchiorre Gioia e si lancia con il paracadute: la folle impresa sui social - Un volo col paracadute dal Pirellino, il vecchio palazzo di uffici comunali che si affaccia su via Melchiorre Gioia. Secondo msn.com

Si lancia col paracadute dal Pirellino di Milano, poi posta il video sul web - Poi uno di loro si è buttato per realizzare le immagini dell'impresa, in cerca di consenso sui social. Da msn.com