Rumore è il nuovo singolo di LAPARTEINTOLLERANTE | omaggio a Raffaella Carrà e inno rock alla ribellione

LAPARTEINTOLLERANTE (LPI) rompe gli schemi con il suo nuovo singolo “Rumore”, un mix di energia ribelle e rispetto per la leggenda Raffaella Carrà. Questo brano, potente e provocatorio, trasforma un inno pop in un manifesto di protesta e disobbedienza civile, invitando all’azione e alla critica sociale. Disponibile ovunque, “Rumore” non è solo musica: è un grido di libertà e identità che scuote le coscienze. La paura...

LAPARTEINTOLLERANTE (LPI), una delle band rock italiane emergenti più incisive del panorama indipendente, lancia “Rumore”, un brano potente e provocatorio che rielabora in chiave contemporanea il celebre ritornello di Raffaella Carrà, trasformandolo in un manifesto sonoro di lotta, identità e disobbedienza civile. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Rumore” non è solo un tributo, ma un vero e proprio atto politico musicale: la paura diventa voce, la fragilità si fa battito di rivoluzione, il pop si intreccia con la militanza. “Io sono nato per far rumore”: quando la musica diventa protesta. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Rumore” è il nuovo singolo di LAPARTEINTOLLERANTE: omaggio a Raffaella Carrà e inno rock alla ribellione

