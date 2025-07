Alla ricerca del fresco a Merano | parchi passeggiate e fontane tra natura e benessere

Alla ricerca del fresco a Merano: tra parchi, passeggiate e fontane, questa incantevole cittadina dell’Alto Adige è il rifugio ideale per rinfrescarsi e rigenerarsi. Con i suoi itinerari immersi nella natura, tra ombreggiati boschi e suggestivi corsi d’acqua, Merano unisce cultura e benessere in un’esperienza unica. Scopri come vivere al meglio l’estate in questa oasi di relax e scoperta. Preparati a lasciarti conquistare dal suo fascino rinfrescante!

Merano, nel cuore dell’Alto Adige, è una meta ideale per chi desidera sfuggire al caldo estivo. La città offre numerosi itinerari rigeneranti tra parchi ombreggiati, passeggiate lungo il fiume e sentieri d’acqua, in un perfetto equilibrio tra natura, cultura e benessere. Il Passirio: l’anima fresca di Merano Il torrente Passirio attraversa Merano creando un legame . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Alla ricerca del fresco a Merano: parchi, passeggiate e fontane tra natura e benessere

In questa notizia si parla di: merano - parchi - passeggiate - natura

La cascata più alta dell’Alto Adige, con un salto di ben 97 metri Perfetta per un’escursione panoramica a due passi da Merano (nome alla fine del reel) Come arrivare a piedi: Dal paese di Parcines, segui il sentiero n. 8 o il più panoramico sentiero n. Vai su Facebook

Primavera a Merano e dintorni: l’oasi fiorita tra le Alpi che profuma di benessere; Cosa fare a Merano in un weekend d’autunno: 12 idee per una fuga slow in Alto Adige; 20 fioriture di primavera e festival floreali per famiglie in Italia da scoprire.

Passeggiate fresche a Nordest: i luoghi ombrosi che (forse) non conosci - MERANO (BZ) – Quando il caldo estivo si fa sentire, Merano diventa un rifugio naturale dove cercare freschezza, ombra e benessere. Secondo nordest24.it

Ombra, acqua e passeggiate nel verde: il paradiso estivo nascosto ai piedi delle Alpi - Quando l’estate si fa rovente, Merano si trasforma in un rifugio verde e rinfrescante, grazie alla sua stretta connessione con l’acqua, gli alberi e la natura. Da msn.com