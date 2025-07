Caso Resinovich Visintin sul farmacista | ‘Era un amico d’infanzia’

La tragica scomparsa di Liliana Resinovich ha scosso Trieste e acceso dubbi e sospetti. In un’intervista, Sebastiano Visintin, marito della donna, mette a tacere le voci infondate sulla presunta relazione con un farmacista. Con fermezza, ribadisce: «Era solo un’amicizia di vecchia data, nulla di più». La verità sulla loro storia e sul mistero che avvolge la scomparsa di Liliana comincia a emergere, ma ancora molte domande restano senza risposta.

«È una fantasia. Non c’è mai stato nulla». Sebastiano Visintin risponde con fermezza all’ultima accusa indiretta che lo riguarda: quella di una presunta relazione tra sua moglie Liliana Resinovich e un farmacista triestino, ipotesi rilanciata nei giorni scorsi da Claudio Sterpin, l’amico speciale della donna scomparsa nel 2021. «Lo conoscevamo entrambi. Ma non c’era nulla, solo un’amicizia di vecchia data. Era un amico di infanzia di Liliana». Una dichiarazione che arriva in diretta durante la trasmissione Quarto Grado e che smentisce con decisione quanto lasciato intendere da Sterpin, che aveva parlato di un legame affettivo maturato negli ultimi tempi tra Liliana e l’uomo che “le avrebbe fatto battere il cuore”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it