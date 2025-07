WWE | Jordynne Grace pronta al debutto al cinema

Ora, tra i protagonisti in crescita del grande schermo, spicca il nome di Jordynne Grace, pronta a fare il suo debutto cinematografico. La wrestler americana, nota per la sua forza e determinazione sul ring, si prepara a conquistare anche il pubblico di Hollywood, dimostrando che il talento sportivo può aprire le porte anche al mondo dello spettacolo. Un passo importante che potrebbe segnare l’inizio di una nuova entusiasmante carriera.

Per molti atleti, la carriera nel wrestling è spesso un trampolino di lancio per entrare nel mondo del cinema. Basti pensare a personaggi come The Rock, John Cena e Batista, che dal ring sono passati senza problemi al mondo di Hollywood entrando nel novero delle star più di successo. Ma non sono gli unici: negli ultimi anni tanti altri hanno ottenuto ruoli al cinema o in TV, da nomi più conosciuti come Drew McIntyre o Samoa Joe, a nomi emergenti come Tony D’Angelo. E tra poco vedremo un altro nome sul grande schermo. Debutto entro fine anno. Come riportato da Variety, infatti, Jordynne Grace sarà tra i protagonisti di Welcome to Paradise, film indipendente scritto e diretto da Richard Summers-Calvert, che ha anche una carriera come wrestler indipendente in Inghilterra con il come di Charles Crowley. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net