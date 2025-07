Percorsi abilitanti 30 CFU | eCampus prorogata l’iscrizione dei docenti al 30 luglio

Se sei un docente in cerca di nuove opportunità di crescita professionale, non perdere questa occasione: eCampus ha prorogato fino al 30 luglio 2025 la scadenza per iscriversi ai percorsi abilitanti da 30 CFU. Un percorso pensato per favorire il tuo sviluppo e ampliare le tue competenze, aprendo le porte a nuove classi di concorso. Approfittane ora e trasforma il tuo futuro nel mondo dell’istruzione.

Prorogata al 30 luglio 2025 la scadenza per iscriversi ai percorsi abilitanti da 30 CFU di eCampus. Un’opportunità per i docenti di ruolo che desiderano ottenere un’abilitazione per una nuova classe di concorso e favorire così il proprio sviluppo professionale. Dettagli sui percorsi abilitanti I percorsi formativi da 30 CFU, organizzati da eCampus in collaborazione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: percorsi - abilitanti - ecampus - prorogata

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3 - I percorsi abilitanti di 60 e 30 CFU devono essere completati entro ottobre 2025, in vista del concorso docenti PNRR3.

Sede delle Università Ecampus e Link a Modica Vai su Facebook

eCampus 30 Cfu, proroga scadenza al 30 luglio: ecco come conseguirla; Università e-Campus: proroga iscrizione ai percorsi abilitanti 30 CFU/CFA (all. 2) e 36 CFU/CFA (All 5) non contingentati.; L'Università eCampus proroga la scadenza per l'iscrizione ai percorsi abilitanti non contigentati.

eCampus 30 Cfu abilitazione, come conseguirla? Come si svolgono le lezioni e l’esame finale? - I percorsi abilitanti da 30 CFU, molto attesi da tanti docenti di ruolo che aspirano a prendere l’abilitazione per un’altra classe di concorso e successivamente utilizzarla ai fini del passaggio di ru ... Secondo tecnicadellascuola.it

Anief Formazione: prorogata l’iscrizione ai percorsi abilitanti per i vincitori del Concorso PNRR1, accesso diretto - Orizzonte Scuola Notizie - Sofia in convenzione con l’università Link Campus Scadenza iscrizioni: 13 marzo ore 12:00 Avvio percorso: fine ... Lo riporta orizzontescuola.it