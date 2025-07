Morata Como l’ex Juve si avvicina! Trasferimento ad un passo dal Milan | gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Il calciomercato infiamma le ultime settimane: Alvaro Morata, ex Juve, si avvicina al Como in un affare ormai ai dettagli finali. L’attaccante spagnolo si prepara a indossare la maglia del club guidato da Cesc Fà bregas, con un accordo raggiunto secondo Sky Sport. Mentre il trasferimento sembra ormai certo, si aprono nuovi scenari anche sul possibile futuro di Morata, ora vicino a un nuovo capitolo della sua carriera.

Il trasferimento di Alvaro Morata al Como è ormai ai dettagli finali, con l'attaccante spagnolo pronto a vestire la maglia della squadra allenata da Cesc Fà bregas. Come riportato da Sky Sport, il club lombardo ha raggiunto un accordo con il giocatore, e ora si attende solo la risoluzione dei prestiti che legano Morata rispettivamente al Milan e al Galatasaray. Una volta sistemate queste formalità , l'ex Chelsea e Juve potrà finalmente firmare con il Como, trasferendosi a titolo definitivo.

Il calciomercato di Como si infiamma: dopo aver puntato sul promettente Baturina, la squadra pensa in grande e mira a un colpo da urlo in attacco.

