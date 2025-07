Media | morto italiano al fronte per Kiev

La tragica notizia della morte di Thomas D'Alba, ex paracadutista italiano arruolatosi con l'Ucraina, scuote l’opinione pubblica: un giovane di Legnano ha perso la vita nel cuore del Donbass, combattendo per una causa che ha scelto di sostenere con coraggio e determinazione. Un esempio di dedizione e sacrificio che ci invita a riflettere sulle complesse dinamiche del conflitto e sulla passione di chi si schiera in prima linea.

17.24 L'italiano Thomas D'Alba, ex paracadutista della Folgore che due anni fa si era arruolato con l'Ucraina, è morto combattendo al fronte nel Donbass. Lo scrive Avvenire, che cita l'annuncio sui social di un attivista ucraino che lo conosceva e lo aveva incontrato di recente. D'Alba, originario di Legnano, sarebbe morto intorno alla metà di giugno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

