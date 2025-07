Docenti prossimi assunti in ruolo 2025 26 dovranno prendere servizio nella provincia assegnata Quando potranno chiedere trasferimento

Se sei un docente prossimo all’assunzione in ruolo per l’anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere i tempi e le modalità per richiedere un eventuale trasferimento. La normativa attuale stabilisce che, dopo tre anni di permanenza nella scuola di assunzione, si può presentare domanda di mobilità, salvo deroga prevista dal CCNI 25/28. Scopriamo insieme quando e come potrai chiedere il trasferimento, garantendo così la tua scelta professionale e personale.

I docenti neo-immessi in ruolo possono presentare domanda di mobilità dopo tre anni di permanenza nella scuola di assunzione, a meno che non rientrino in una delle deroghe di cui al CCNI 2528 sulla mobilità. Ecco quando L'articolo Docenti prossimi assunti in ruolo 202526 dovranno prendere servizio nella provincia assegnata. Quando potranno chiedere trasferimento . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

