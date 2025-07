Teatro Arcimboldi Milano | la stagione 2025 2026 celebra l’Intelligenza Naturale

Il Teatro Arcimboldi di Milano si appresta a vivere un'altra stagione straordinaria, all'insegna dell'Intelligenza Naturale. Con oltre 433.000 spettatori e 116 sold-out, il TAM si conferma un polo culturale vibrante, capace di unire spettacolo, innovazione e cultura. La stagione 2025/2026 promette emozioni autentiche e immersioni profonde nel mondo del teatro, dove l’umanità e la tecnologia si incontrano per creare esperienze indimenticabili. Scopri cosa rende questa stagione unica.

Con oltre 433.000 spettatori, 116 sold out e una programmazione che intreccia spettacolo, innovazione e cultura, il Teatro Arcimboldi Milano (TAM) si conferma tra i poli culturali più vitali d’Italia. La nuova stagione 20252026, presentata con il concept Intelligenza Naturale, celebra la forza empatica e immersiva del teatro come luogo vivo, autentico e profondamente umano. Una stagione tra spettacoli, musica e innovazione culturale. Il cartellone 202526 propone un’eccezionale offerta artistica: Steve Hackett, Sigur Rós, Diana Krall, David Byrne, Massimo Ranieri, Roberto Bolle, Dita Von Teese, Louis CK, musical cult come The Rocky Horror Show, Cats, e l’esclusiva italiana di The Book of Mormon. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com