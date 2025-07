Wimbledon 2025 italiani | programma match di oggi con Sinner

Sabato 5 luglio, Wimbledon 2025 si anima con protagonisti italiani pronti a conquistare i prati londinesi. Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Elisabetta Cocciaretto scendono in campo per il terzo turno, offrendo uno spettacolo imperdibile agli appassionati di tennis. Tra emozioni e sfide avvincenti, l’Italia si prepara a lasciare il segno in questa prestigiosa manifestazione, regalando momenti di grande tennis e passione. Ecco cosa aspettarsi nel programma di oggi.

Wimbledon 2025 italiani: Sinner e altri azzurri protagonisti sabato 5 luglio. Sabato 5 luglio Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto scendono in campo a Wimbledon per il terzo turno sui prati londinesi. Programma completo degli azzurri a Wimbledon 2025. Il Wimbledon 2025 italiani vivrà una giornata cruciale con ben quattro rappresentanti del tennis azzurro impegnati nel terzo turno del prestigioso torneo londinese.

