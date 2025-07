Il fuggitivo | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

Stasera su Rete 4 il grande classico "Il Fuggitivo", diretto da Andrew Davis e interpretato da Harrison Ford e Tommy Lee Jones, ci porta nel cuore di Chicago con una trama avvincente di giustizia e inganno. Preparati a scoprire tutti i dettagli su cast, trama e streaming di questo film cult del 1993, che ti terrà col fiato sospeso dall’inizio alla fine. Continua a leggere per non perdere nulla!

Il fuggitivo: trama, cast e streamig del film su Rete 4. Questa sera, sabato 5 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il fuggitivo, film del 1993 diretto da Andrew Davis, e interpretato da Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Chicago. Il chirurgo Richard Kimble torna a casa una sera e trova la moglie Helen con il cranio fracassato, assassinata da un uomo con un braccio artificiale: sebbene provi a fermare l’aggressore, questi riesce a scappare. In assenza di segni di effrazione ed essendo Kimble l’unico erede della ricca moglie, il dottore viene dichiarato colpevole del delitto e condannato a morte. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il fuggitivo: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

