Traffico Lazio del 05-07-2025 ore 17 | 30

Buon pomeriggio dalla redazione di Luceverde Lazio. Nonostante il traffico intenso del 5 luglio 2025 alle 17:30, le autorità stanno gestendo alcune situazioni critiche: traffico a senso unico alternato sulla Statale 3 via Flaminia tra Sant'Oreste e Civita Castellana fino all'8 luglio, e chiusure temporanee in via dei Gordiani a Roma per lavori di pulizia e bonifica. Ecco le ultime novità sul traffico nel Lazio...

Luceverde Lazio Buon pomeriggio dalla redazione transito a senso unico alternato sulla Statale 3 via Flaminia tra Sant'Oreste Civita Castellana per lavori fino al prossimo 8 luglio a Roma per consentire i lavori di pulizia della strada e per la bonifica è messa in sicurezza dell'area interessata dall'esplosione e dall'incendio di ieri mattina via dei Gordiani resta chiusa tra via Casilina e via che durante compresa l'intera via Checco Durante il rally di Roma Capitale oggi e domani si trasferisce sulle strade della Ciociaria con il quartier generale allestito a Fiuggi e rimaniamo proprio nella provincia di Frosinone sempre chiusa la statale 6 via Casilina per lavori all'altezza di Ferentino da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-07-2025 ore 17:30

In questa notizia si parla di: lazio - traffico - durante - roma

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30 - Buongiorno da Luceverde Lazio! Oggi, 14 maggio 2025, alle 09:30, vi aggiorniamo sul traffico nel Lazio.

GALLESE ADERISCE ALLA MOBILITAZIONE DI SINDACI E COMITATI SULLO STATO DEL SERVIZIO FERROVIARIO Ieri, 1 luglio, una delegazione di sindaci di Umbria, Toscana e Lazio si è recata a Roma in treno per richiamare l’attenzione delle istituzioni r Vai su Facebook

Lazio-Roma: duemila agenti schierati. Il piano sicurezza per il derby in notturna; Derby Lazio-Roma, la diretta | Guerriglia all'Olimpico: cariche e lacrimogeni contro gli ultrà. Sequestrati mazze e tubi, Piantedosi: «Nuove misure per la sicurezza degli agenti»; Giubileo 2025: Gualtieri propone più smart working a Roma per ridurre traffico e disagi.

Lazio-Roma su Dazn, Namex è pronta al picco di traffico | Giornalettismo - LEGGI ANCHE > Dazn ha spiegato la misurazione dell’audience: «Calcoli fatti minuto per minuto su ciascun utente» Lazio- Lo riporta giornalettismo.com

Esplosione a Roma: strade bloccate e fermate metro chiuse: come cambia la viabilità - L'impatto dell'esplosione è stato significativo anche sui mezzi pubblici: Roma Mobilità ha comunicato la chiusura della linea Metro B tra le fermate Piramide e Laurentina ... Riporta ilquotidianodellazio.it