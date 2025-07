F1 GP Gran Bretagna | super Verstappen conquista la pole passo indietro per le due Ferrari | Griglia di partenza orario e dove vederlo in tv

Max Verstappen conquista la pole nel GP di Gran Bretagna a Silverstone, dominando le qualifiche con decisione e lasciando indietro le due McLaren di Piastri e Norris. Le Ferrari, invece, faticano rispetto alle libere e al Q2, relegandosi in posizioni meno prestigiose. La griglia di partenza promette un weekend emozionante, visibile in diretta TV: preparatevi a vivere l’adrenalina del Red Bull Ring.

Max Verstappen alza la voce e lo fa con decisione nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna a Silverstone: il pilota RedBull – dopo delle prove libere non proprio eccellenti – ha conquistato la pole position davanti alle due McLaren di Oscar Piatri e Lando Norris. Quarto posto per la Mercedes di George Russell, mentre le due Ferrari fanno un passo indietro rispetto alle libere, ma anche rispetto allo Q2. Quinto Lewis Hamilton dopo la prima posizione nelle prime libere, sesta invece la Ferrari di Charles Leclerc. Tutti lì, in pochi decimi, ma c’era grande attesa per le due rosse dopo l’ottimo inizio di weekend. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1, GP Gran Bretagna: super Verstappen conquista la pole, passo indietro per le due Ferrari | Griglia di partenza, orario e dove vederlo in tv

In questa notizia si parla di: gran - bretagna - verstappen - pole

Gran Bretagna, Starmer riprende il controllo dei confini: “No a un’isola per stranieri” - Il governo laburista di Keir Starmer in Gran Bretagna ha introdotto nuove leggi sull'immigrazione, imponendo requisiti più rigorosi per l'assunzione di stranieri.

?GP Gran Bretagna UN FENOMENALE MAX #VERSTAPPEN IN POLE A SILVERSTONE #F1 #BritishGP #grandprixbritish #britishgrandprix #f1 #f12025 #formula1 #theonetv7 #silverstonegp #silverstone Seguteci su @theonetv7 Vai su X

Durante la conferenza stampa riservata ai team principal del GP di Gran Bretagna di Formula 1, Christian Horner ha rispinto le voci su Max Verstappen in Mercedes : "Max è con la Red Bull fin dall'inizio della sua carriera. Tutti i suoi successi sono arrivati con Vai su Facebook

F1, GP Gran Bretagna: qualifiche e pole in diretta live; Un sorprendente Verstappen torna in pole dopo due mesi; Verstappen beffa le McLaren in pole, 3ª fila Ferrari: Hamilton precede Leclerc.

F1 | GP Gran Bretagna, Verstappen show a Silverstone: Pole Position nel regno delle McLaren - Max Verstappen ha regalato spettacolo a Silverstone con una fantastica Pole Position. Scrive msn.com

Verstappen magistrale, è sua la pole a Silverstone: la Ferrari ci credeva, ma sarà solo in 3ª fila - Il pilota olandese è stato straordinario e ha beffato le McLaren, seconda con Piastri e terza con Norris. Segnala fanpage.it