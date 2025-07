Ma cosa è successo a Elodie? Il dito medio ai due uomini nel pubblico

Tutto è scoppiato nel caos digitale, trasformando un gesto di grande impatto in un tormentone virale. Elodie, con il suo stile deciso, ha saputo catturare l’attenzione di milioni di fan e non solo, dimostrando ancora una volta che l’arte può essere anche una risposta diretta alle provocazioni. Il suo gesto ha fatto discutere e diviso, ma soprattutto ha confermato il suo ruolo di artista autentica e senza filtri.

Al Summer Festival, durante l’evento di Radio 105 andato in scena a Comacchio, mentre Elodie si esibiva, ha incrociato due persone nel pubblico che evidentemente l’hanno infastidita, e la risposta della cantante non si è fatta attendere: dito medio alzato in diretta, davanti a centinaia di persone, ma con un escamotage geniale. Il video è finito online nel giro di pochi minuti, diventando virale su TikTok, Instagram e Twitter. Tutto è successo mentre cantava la sua super hit sanremese Due. Dal palco, Elodie ha puntato il dito (letteralmente) contro due uomini tra il pubblico, senza filtri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it