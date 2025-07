Scomparsa a Carovigno | 18enne svanisce nel nulla durante uno stage in un villaggio turistico

Una giovane ucraina di 18 anni scompare nel nulla durante uno stage in un villaggio turistico di Carovigno, scatenando una mobilitazione senza precedenti. Le ricerche si estendono in tutta la zona mentre si moltiplicano gli appelli a chiunque abbia visto qualcosa di contattare immediatamente i carabinieri. La comunità è in agitazione: ogni traccia conta, e l’attenzione di tutti è puntata su questo mistero che potrebbe riscrivere le sorti di una famiglia.

Mobilitazione generale per ritrovare la giovane: "Chiunque l'abbia vista contatti i carabinieri". Una ragazza ucraina di appena 18 anni è scomparsa improvvisamente nelle ultime ore dal Meditur Village, un villaggio turistico situato lungo la costa di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove stava svolgendo uno stage formativo. Ricerche attivate in tutta la zona. Non appena la struttura si è accorta dell'assenza ingiustificata della giovane, è scattata una denuncia ufficiale di scomparsa presso i carabinieri. Le forze dell'ordine e le autorità locali si sono immediatamente attivate per avviare le ricerche in tutta l'area.

